Canto di Natale, il capolavoro di Charles Dickens diventa una serie tv: prodotta da FX e trasmessa dalla BBC, cast e curiosità sul telefilm.

Canto di Natale, il capolavoro di Charles Dickens diventa una serie tv. Nel cast della serie televisiva, ci sono tra gli altri Guy Pearce, Stephen Graham, Joe Alwyn. Un adattamento televisivo del classico racconto di Natale di Charles Dickens sull’avaro Ebenezer Scrooge viene quindi riproposto da FX. Non si hanno notizie riguardanti l’uscita della serie televisiva, non solo in Italia.

Cos’è Canto di Natale: trasposizioni in film e curiosità

È la storia di Ebenezer Scrooge, un misero avaro che odia il Natale, ma si trasforma in una persona premurosa e gentile attraverso le visite di quattro fantasmi. Il lavoro classico è stato drammatizzato e adattato innumerevoli volte praticamente per ogni mezzo e genere musicale, e le nuove versioni appaiono regolarmente. Al cinema venne realizzato nel 1901 un cortometraggio britannico che è il primo adattamento cinematografico sopravvissuto. Sono una ventina le versioni dell’opera realizzate sia per la televisione che per il cinema.

A queste si aggiungono sette cartoni animati, l’ultimo del 2009 diretto da Robert Zemeckis, uno dei più famosi è sicuramente quello del 1983 realizzato dalla Disney, con protagonisti Scrooge Mc Duck e Mickey Mouse. La serie televisiva trasmessa anche da BBC One sta riscuotendo un successo notevole. “Scrittura e performance eccellenti, una versione straordinaria del reimmaginazione del classico”, scrive un utente, mentre un altro sottolinea di aver pensato che “Guy Pearce fosse superbo nel ruolo di Scrooge”. La serie tv, versione horror del classico di Dickens, vede tra gli altri Ridley Scott e Tom Hardy come produttori esecutivi. Non si sa quando la serie arriverà in Italia.