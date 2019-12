Stasera in tv – Una poltrona per due: cast, trama e trailer del film di Natale

Stasera in tv – Una poltrona per due: cast, trama e trailer...

Una poltrona per due a Natele, il classico di Italia 1 immancabile durante le feste: attori, trama e trailer del film di oggi, 24 dicembre.

Come panettoni e pandori, luci e doni, a Natale non può mancare il suo appuntamento annuale in tv Una poltrona per due (titolo originale Trading Places) con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis.

La pellicola su Italia 1 verrà trasmessa alle ore 21.30.

Vediamo insieme il cast con tutti gli attori, il trailer e qualche curiosità sul film di oggi, 24 dicembre, e… di sempre a Natale.

La trama del film e perché Una poltrona per due non può mancare a Natale

Che la tua scelta sia l’albero di Natale o il presepe (o magari entrambi), la rassicurante certezza che Italia 1 trasmetterà il film non può togliertela nessuno. E infatti, come ogni anno anche oggi, in questo 24 dicembre, Dan Aykroyd e Eddie Murphy con Una poltrona per due si confermano con il loro posto fisso nel palinsesto di Mediaset.

La pellicola del 1984, del regista John Landis, ci racconta la scommessa di due fratelli multimilionari che per vincere un dollaro sconvolgono senza farsi alcuno scrupolo la vita di due uomini. Così, trattati come sciocche pedine, uno stimato e benestante broker si ritrova a essere un vagabondo allo sbaraglio, mentre quello che era un senzatetto si trasforma in un rampante uomo d’affari. La poltrona del potere sembra poter appartenere a uno soltanto, eppure quando i due si incontreranno per puro caso la viglia di Natale, l’ex agente di cambio Louis Winthorpe e l’ex mendicante Billie Ray Valentine concorderanno sul fatto che la loro esistenza vale molto più di un misero dollaro.

Una poltrona per due, cast con tutti gli attori:

Eddie Murphy

Dan Aykroyd

Jamie Lee Curtis

Bo Diddley

Tom Davis

Denholm Elliott

Alfred Drake

Al Franken

Paul Gleason

Don Ameche

Ralph Bellamy

James Belushi

Frank Oz

Kristin Holby

Una poltrona per due trailer

