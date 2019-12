Neonato scosso dalla mamma: “Valutata morte cerebrale”

Il dramma del neonato scosso dalla mamma a Padova: da parte dei medici ‘valutata la morte cerebrale’, la situazione è gravissima.

Una tragedia si consuma alla Vigilia di Natale e la vittima ha pochi mesi: si tratta di un neonato che ha da poco compiuto i 5 mesi. La vicenda drammatica si è consumata a Mestrino, comune inglobato nel territorio di Padova. Il piccolo è entrato in coma dopo che la mamma lo ha scosso con forza. La donna ha ammesso le proprie responsabilità: viene indagata per maltrattamenti e lesioni domestiche a danno di minore.

Il dramma del neonato scosso dalla mamma: la situazione

La mamma del piccolo è una donna di 29 anni che è originaria della provincia di Vicenza. Intanto, dal reparto di terapia intensiva di Pediatria a Padova, dove il bimbo è ricoverato, arrivano notizie tremende. Infatti, i medici hanno richiesto l’intervento della commissione per la morte cerebrale. L’episodio di violenza risale a qualche giorno fa, a sabato scorso nello specifico. Adesso però emerge la verità sulla vicenda e il neonato è in fin di vita.

Stando a quanto si apprende, il piccolo sarebbe vittima del cosiddetto “baby shake syndrome”. Si tratta di una forma di maltrattamento in cui i neonati vengono scossi violentemente come reazione al pianto inconsolabile. In particolare, questi episodi si verificano nei primi mesi di vita, dalle prime settimane fino ai sei mesi.