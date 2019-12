Una donna confessa di essere la responsabile del fatto che il suo neonato sia in coma. Interrogata dai carabinieri, ha confessato subito quanto compiuto.

Una neonato versa in coma dopo che la mamma lo ha scosso con forza. Lei è una donna di 29 anni proveniente dalla provincia di Vicenza ma residente a Mestrino, comune inglobato nel territorio di Padova. Le forze dell’ordine l’hanno indagata per maltrattamenti e lesioni domestiche a danno di minore, dopo essere state allertate dal personale medico dell’ospedale di Padova. Infatti i medici hanno ricoverato in codice rosso il neonato ora in coma. Questo dopo avergli riscontrato un arresto cardiaco, riconducibile ad un importante trauma fisico. La madre lo avrebbe preso per poi scuoterlo con energia, fino a provocare lo scompenso. Il piccolo ha soli 5 mesi. Gli investigatori sono convinti che la 29enne abbia agito senza pensare al peso delle proprie azioni.

Neonato in coma, la mamma ammette tutto: “L’ho scosso, non voleva dormire”

Esasperata dal continuo pianto del suo figlioletto, lo avrebbe preso per scuoterlo violentemente. Poi, subito dopo essersi resa conto di quanto successo, lei stessa ha composto il 118, richiedendo l’arrivo urgente di una ambulanza. Il fatto risale a sabato scorso. Successivamente poi lei stessa ha ammesso tutto quanto, dopo essere stata sottoposta ad interrogatorio. La donna ha raccontato che suo figlio non voleva saperne di dormire. Questo ha portato lei a perdere il controllo. Purtroppo il quadro clinico del neonato è estremamente critico. Attualmente rischia di morire, ed anche se dovesse farcela c’è il concreto rischio di dover vivere con dei danni permanenti al suo fisico.

