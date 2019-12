Milad Fatouleh, chi è il cantante: carriera e curiosità

Chi è Milad Fatouleh, il cantante di origini palestinesi lanciato dallo Zecchino d’Oro ormai 15 anni fa: carriera e curiosità, cosa sapere.

Giovanissimo cantante di origine palestinese, Milad Fatouleh – interprete del 47° Zecchino d’Oro – è una delle giovani voci più apprezzate nel nostro Paese. Insieme a Marta Viola e ad altri interpreti, nei giorni di Natale è protagonista di alcuni programmi Rai. La sua carriera inizia a soli 9 anni, nel 2004, quando partecipa allo Zecchino d’Oro con il brano ‘Una stella a Betlemme’. Il brano è in doppia lingua, con Gianfranco Scancarello che si occupa del testo italiano.

Chi è il cantante Milad Fatouleh

La canzone portata in gara quell’anno parla di pace ed amore. Il giovane cantante palestinese ha due sorelle ed un fratello. Oltre all’arabo, parla correttamente sia l’inglese che l’italiano. Da piccolo praticava per oggi il basket, quindi suonava il piano e la chitarra, oltre ovviamente a cantare. All’epoca spiegò che il suo sogno nel cassetto era quello di diventare un medico, aiutando così chi soffre.

In quell’edizione dello Zecchino d’Oro mostrò una grande umiltà, spiegando di non avere aspirazioni particolari, ma di sognare la felicità di chi lo circonda. Durante la trasmissione ‘L’Attesa’ in onda su Raiuno alla vigilia di Natale del 2019, duetta insieme ai piccoli Céline, Bishara e a un piccolo coro di ragazzi delle scuole di Betlemme. Oltre a ‘Una stella a Betlemme’, il cantante reinterpreta anche un brano in italiano tipicamente natalizio.