Il mercato invernale non ha avuto nemmeno il tempo di cominciare e la Juventus avrebbe già concluso un colpo: vicinissimo l’acquisto dell’attaccante Haaland.

Il finale del 2019 è stato amarissimo per la Juventus di Sarri. In campionato è stata mantenuta la vetta della classifica in coabitazione con l’Inter, ma la prima finale stagionale, quella di Supercoppa, è stata persa nettamente. Il 3 a 1 rifilato dalla Lazio ai bianconeri evidenzia ancora una volta come il tecnico toscano non abbia trovato la quadra e la sua squadra stia procedendo per inerzia e grazie al talento dei singoli.

Una delle motivazioni potrebbe essere il cambio di stile di gioco, a cui si aggiunge l’assenza di alcuni uomini chiave come Khedira e Chiellini. Ma l’ampia rosa della Juventus è stata costruita per sopperire alle mancanze, ciò la stanchezza palesata da alcuni protagonisti principali (Pjanic su tutti) è innegabile. Il che fa supporre che l’allenatore non veda alcuni dei giocatori in rosa come ricambi validi. Lo stesso Sarri ha ammesso che la squadra è stanca. Dunque qualche innesto potrebbe dare maggiore riposo ai titolarissimi e consentire al tecnico di avere maggiore scelta.

La Juventus ha chiuso il colpo Haaland?

Il primo rinforzo per Sarri potrebbe essere il talentuoso attaccante anglo-norvegese Erling Braut Haaland. Il classe 2000 quest’anno ha iniziato la stagione sorprendendo tutti per la qualità delle giocate, la personalità e la puntualità sotto porta. La stella del Salisburgo ha infatti messo a segno 28 reti in 22 partite ed è già nel mirino di tutte le big d’Europa. Numerosi i club che hanno bussato alla porta del suo procuratore, Mino Raiola, e che cercano di strapparlo al club tedesco.

Secondo i quotidiani sportivi nostrani, però, il giovanissimo attaccante avrebbe già scelto di trasferirsi alla Juventus. In base a quanto riportato da ‘Tuttosport‘, Paratici si sarebbe mosso già quest’estate, scoprendo che era possibile prendere già a gennaio versando una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Serviva dunque solo convincere il calciatore con un contratto milionario e delle garanzie tecniche. La missione, stando alle indiscrezioni, sarebbe già stata portata a termine e Haaland avrebbe scelto proprio il club torinese.