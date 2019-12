Conosciamo meglio l’attrice Jamie Lee Curtis: tutte le curiosità della carriera e vita privata dell’attrice protagonista in tante pellicole

Jamie Lee Curtis, baronessa Haden-Guest, nasce a Los Angeles il 22 novembre 1958. Fa il suo esordio nel cinema nel 1978 nel film horror cult Halloween – La notte delle streghe di John Carpenter, diventando “regina dell’urlo” degli anni ’80. Poi diventa protagonista in commedie brillanti diventate classici della tv, come Una poltrona per due di John Landis e Un pesce di nome Wanda di Charles Crichton. Poi partecipa anche al film Blue Steel – Bersaglio mortale di Kathryn Bigelow e in Il sarto di Panama. Poi interpreta la moglie di Arnold Schwarzenegger nel film d’azione True Lies. Nel 2000 decide di non partecipare con un cameo a Scream 3. Poi torna alle origini in Halloween – 20 anni dopo, recitando a fianco della madre, e con Halloween – La resurrezione (2002) di Rick Rosenthal.

Dopo quattro anni torna in scena nel 2008 recitando nel film della Disney Beverly Hills Chihuahua. Dopo due anni esce il film Ancora tu! con Kristen Bell, Sigourney Weaver e Betty White. Nel film interpreta Gail, la mamma della protagonista. Nel 2011 presta la sua voce nel film d’animazione giapponese La collina dei papaveri. Nel 2012 entra nel cast della celebre serie televisiva NCIS – Unità anticrimine, con Mark Harmon. Dal gennaio 2015 è entrata a far parte del cast di Scream Queens. Poi reinterpreta nuovamente il ruolo di Laurie Strode in un reboot omonimo della celebre saga horror Halloween, uscito il 25 ottobre 2018 vincendo il Premio Saturn Awards 2019 per la categoria “Miglior Attrice in un film”.

Chi è Jamie Lee Curtis: età, carriera e vita privata dell’attrice

Si fidanza con il produttore J. Michael Riva, poi sposa nel 1984 l’attore, regista e musicista Christopher Guest, che eredita dal padre il titolo di barone nel 1996. La coppia ha due figli adottivi, Annie (1986) e Thomas (1996).