Flavia Pennetta commuove tutti su Instagram: “Il regalo più bello…”

Per Flavia Pennetta, da poco diventata mamma bis, il Natale 2019 sarà davvero magico. Lei e Fabio Fognini hanno appena dato il benvenuto alla piccola Farah, nata poche ore fa, per la gioia dell’intera famiglia. Ed è proprio alla secondogenita che l’ex campionessa di tennis lei ha voluto dedicare un tenerissimo post, con tanto di foto, sul suo profilo Instagram.

Flavia Pennetta al settimo cielo con la figlia Farah

Nello scatto pubblicato da Flavia Pennetta si vedono i piedini della neonata, che a quanto pare è venuta alla luce in ospedale, con il classico braccialetto di riconoscimento che spunta dalla sua caviglia. “Il regalo più bello che potessi desiderare per questo Natale” chiosa la mamma al settimo cielo. “Buon Natale a tutti voi da noi, #FogniniFamily”.

Non c’è dubbio che per l’ex tennista questo periodo di feste sia uno dei più entusiasmanti della sua vita: da settimane aspettava con trepidazione la nascita della sua secondogenita, che mantenendo la tradizione di famiglia ha chiamato con un nome che inizia con la lettera F. “È un obbligo, se no mio papà si arrabbia” aveva confessato Fabio in un’intervista a Verissimo.

Farah è arrivata appena due anni e mezzo dopo il primogenito Federico, nato il 19 maggio 2017, e ha trovato ad aspettarla una famiglia armoniosa e felice. La mamma e il papà avevano annunciato di essere in dolce attesa la scorsa estate, quando il pancione di lei non poteva più essere nascosto. E a novembre era stato rivelato il sesso del nascituro: “Aspettiamo una femminuccia”. Per questo Natale non potevano chiedere regalo migliore.

