Fedez e la moglie Chiara Ferragni stanno trascorrendo le vacanze natalizie in montagna, accompagnati ovviamente dal piccolo Leone. Con loro ci sono anche Valentina Ferragni, sorella di Chiara, e Luca Vezil, compagno di Valentina. La famiglia Ferragnez si diverte sulle piste da sci, immortalando tutti i loro ricordi più preziosi con scatti e video che pubblicano su Instagram. In una delle ultime instagram stories di Luca Vezil, però, abbiamo assistito in diretta ad un incidente avvenuto proprio a Fedez. Ecco cos’è successo.

Fedez, incidente sulla pista da sci

La famiglia Ferragnez se la stava spassando sulle piste da sci in compagnia dei familiari, quando Fedez è caduto nella neve alta. Immerso nella neve fino a metà busto, a causa delle ciaspole ai piedi per il cantante è stato difficile rialzarsi senza l’aiuto dei compagni di viaggio. Chiara e Luca Vezil, cognato di Fedez, dopo le prime risate suscitate dalla goffa caduta di Federico lo hanno aiutato a rialzarsi. Per fortuna non è successo niente di grave, e lui sta benissimo e ne ride insieme ai fans sui social networks. Luca Vezil, pubblicando i video della caduta su Instagram scrive: “Un buon cognato ti aiuta, un ottimo cognato ti fa i video”. Fedez ha pubblicato lo stesso video anche sul suo profilo, scrivendo “Un ringraziamento speciale a mio cognato per l’aiuto”. Insomma, non ci sono dubbi sul fatto che la famiglia sia molto affiatata: non solo Chiara, Fedez e Leone sembrano felicissimi in vacanza insieme, ma anche in compagnia dei parenti l’allegria non manca.

