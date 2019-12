Conosciamo meglio la storia di Eddie Murphy: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attore e cantante

Eddie Murphy nasce a New York il 3 aprile 1961. Suo padre abbandona la famiglia quando il piccolo Eddie ha solo tre anni. All’età di 19 anni inizia la sua carriera di attore con lo show televisivo della NBC Saturday Night Live, dopo il diploma alla Roosevelt Junior-Senior High School. Successivamente partecipa a diverse commedie come quelle della serie Beverly Hills Cop, per le quali riceve la nomination per il Golden Globe come miglior attore in una commedia per tre anni consecutivi. Murphy è anche un doppiatore prestando la voce di Ciuchino, l’asino dei film Shrek, e al dragone Mushu, come nel film d’animazione della Walt Disney Pictures Mulan. Nel 1992 partecipa al video di Michael Jackson “Remember the time”, mentre l’anno dopo pubblica un album per scopi umanitari, “Love’s alright” e nel singolo Whatzupwitu canta insieme a Michael Jackson. Ruolo di protagonista nei film come Il professore matto (1996), il remake del film di Jerry Lewis Le folli notti del dottor Jerryll, nel quale Murphy interpreta diversi membri della famiglia Klump e La famiglia del professore matto, assieme a Janet Jackson. Nel 2000 e in Norbit, dove interpreta il protagonista, la sua malvagia, obesa e volgare moglie Rasputia e il padre adottivo del protagonista Mr. Wong, nel 2007.

Dopo tre anni di doppiaggio, Murphy torna con il musical Dreamgirls, interpretando il cantante James “Thunder” Early. Nel 2011 è co-protagonista con Ben Stiller del film di Brett Ratner Tower Heist – Colpo ad alto livello. Poi è protagonista del film di Brian Robbins Una bugia di troppo. Alcuni dei i suoi film più celebri sono: la trilogia di Beverly Hills Cop, Una poltrona per due, Il principe cerca moglie, Il dottor Dolittle, La casa dei fantasmi, Dreamgirls, Norbit e Dolemite Is My Name.

Chi è Eddie Murphy: età, carriera e vita privata dell’attore

Suo fratello muore di leucemia all’età di 57 anni, Eddie è membro della Massoneria (Hollywood Lodge No. 542). I primi due figli nascono dalle relazioni precedenti del matrimonio con Nicole Mitchell: Eric e Christian, dati alla luce rispettivamente dai rapporti con Paulette McNeely e Tamara Hood. In passato ha anche avuto una relazione con la cantante Whitney Houston. Nel 1988 conosce la modella Nicole Mitchell che sposa il 18 marzo del 1993 da cui ha avuto cinque figli: Bria Liana (1989), Miles (1992), Shayne Audra (1994), Zola Ivy (1999) e Bella Zahra (2002). Nel 2005 arriva il divorzio tra i due. Successivamente frequenta la cantante Melanie Brown, dalla quale nasce Angel, come confermato da un test del DNA chiesto dalla donna. Il 1º gennaio 2008 sposa la donna d’affari Tracey Edmonds. Dal 2012 è compagno della modella Paige Butcher, da cui ha avuto una figlia (la nona), Izzy Oona, nata il 2 maggio 2016, e il decimo figlio, Max Charles, nato il 30 novembre 2018.