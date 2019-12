Ed Sheeran dice addio ai social network e fa impazzire i suoi fan

Ed Sheeran si prenderà una pausa dai social networks, lo ha annunciato ufficialmente oggi pomeriggio con un post pubblicato su Instagram.

Ed Sheeran si prenderà un’altra lunga pausa dai social networks. Il famosissimo cantautore inglese lo ha annunciato questo pomeriggio tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram @teddysphotos, in cui scrive: “Ciao a tutti. Andrò di nuovo in pausa. Il Tour di “Divide” (il suo penultimo ultimo disco ndr) ha cambiato la mia vita in moltissimi modi, ma adesso è finito ed è il momento di uscire e vedere un altro po’ di mondo. Ho vissuto senza pause dal 2017 quindi mi prenderò del tempo per viaggiare, scrivere e leggere. Sarò assente dai social media finchè non sarà il momento di tornare. Alla mia famiglia e ai miei amici, ci vedremo quando ci vedremo. E ai miei fans, grazie per essere fantastici, vi prometto che tornerò con nuova musica quando sarà il momento giusto e avrò vissuto un po’ di più, così da avere qualcosa su cui scrivere. Tanto amore, baci”. Da oggi in poi, dunque, non vedremo più Ed Sheeran sui social networks. Il cantante ha anche cambiato la sua immagine del profilo, che adesso è la scritta bianca “BRB” su sfondo nero. La sigla significa “be right back”, cioè “torno subito”.

Ed Sheeran si prenderà una pausa dai social networks, è la seconda volta

Non è la prima volta che Ed Sheeran decide di sparire per un po’ dal mondo dei VIP. Anche nel 2016, infatti, si era preso un anno intero di pausa prima di tornare sul palco con “Divide”, il suo penultimo disco. “Divide”, con le canzoni d’amore “Perfect” e “Shape of you”, è stato un successo assoluto che ha tenuto impegnato l’artista in tour per quasi tre anni interi. Non molto tempo fa il cantante si è sposato con la fidanzata Cherry Seaborn, per cui immaginiamo che questa nuova lunga pausa sarà dedicata anche a lei e al possibile arrivo di bambini per la coppia. Ed Sheeran infatti ha più volte assicurato di voler costruire una grande famiglia con la sua donna, e questo potrebbe essere il momento giusto. Secondo alcune indiscrezioni dei fans, il cantante avrebbe raccontato in precedenti interviste che sarebbe tornato a fine 2020 con un nuovo disco, “Substract”, per iniziare un nuovo tour nel 2021. Al momento, però, niente è sicuro. Non ci resta che aspettare con pazienza il suo ritorno.

