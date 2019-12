Chi è Dan Aykroyd: età, carriera e vita privata dell’attore

Conosciamo meglio la storia di Dan Aykroyd: ecco tutte le curiosità della carriera e vita privata dell’attore canadese naturalizzato statunitense.

Daniel Edward “Dan” Aykroyd nasce a Ottawa il 1º luglio 1952. Decide di entrare in seminario, ma viene espulso a diciassette anni, ritenuto inadatto per la vita ecclesiastica. Frequenta così la St. Pius X High School e la St. Patrick’s High School. S’iscrive all’Università di Carleton, ad Ottawa, per studiare sociologia e criminologia, ma non completerà gli studi. Poi l’amore per il palcoscenico e la comicità prendono il sopravvento ed inizia così la gavetta come cabarettista in alcuni night-club.

Il primo show ideato e interpretato da lui fu “Change for a Quarter” (1972). In breve, grazie alla sua abilità ed al successo ottenuto, ottiene numerose partecipazioni alla televisione canadese. Incontra per la prima volta il comico statunitense John Belushi: dal 1975 al 1980, la coppia sarà protagonista del cast originale del celebre show della NBC, il Saturday Night Live, un programma che ha rivoluzionato la televisione americana. Nel 1979, Aykroyd e Belushi collaborano anche con la commedia 1941 – Allarme a Hollywood di Steven Spielberg. Il 1980 è l’anno del film-musical di John Landis The Blues Brothers, scritto dal regista insieme allo stesso Aykroyd. I due interpretano i fratelli Jake (Belushi) ed Elwood (Aykroyd) Blues, due personaggi nati per alcuni sketch del SNL, che diventano in breve tempo famosi in tutto il mondo, inconfondibili nelle loro tenute nere e occhiali da sole. Viene formata anche una band blues denominata Blues Brothers Band. John Belushi lascia il Saturday Night Live. Lo stesso Dan abbandona lo show sconvolto per la scomparsa del suo amico e collega.

Nel 1985 partecipa ad USA for Africa, un supergruppo di 45 celebrità della musica pop tra cui Michael Jackson, Lionel Richie, Billy Joel, Stevie Wonder e Bruce Springsteen, cantando We Are the World prodotta da Quincy Jones. Nel 1989 partecipa anche al video Liberian Girl dello stesso Michael Jackson. Il suo primo film è stato Love at First Sight (1977). Nel 1982 gira il film di Michael Pressman Doctor Detroit. Poi scrive e recita principalmente in commedie tra cui Una poltrona per due (1983) con Eddie Murphy e Ghostbusters – Acchiappafantasmi (1984). Nel 1989 Dan interpreta il suo primo ruolo drammatico nel film di Bruce Beresford A spasso con Daisy, con il quale ottiene subito una nomination all’Oscar come migliore attore non protagonista. Nel 1988 gli viene assegnato un Razzie Award come peggior attore non protagonista dell’anno, per la sua interpretazione in Due palle in buca, e lo stesso ironico premio nel 1991 per Nient’altro che guai, unico film in cui è anche regista e sceneggiatore. Nel 2020 riprende il suo ruolo di Ray Stantz nel vero sequel dei primi due film di Ghostbusters, intitolato Ghostbusters – Legacy, diretto da Jason Reitman.

Chi è Dan Aykroyd: vita privata

Fidanzato con l’attrice Carrie Fisher. Poi conosce sul set del film Doctor Detroit (1983) l’attrice Donna Dixon che sposa nel 1983 e dalla quale ha avuto tre figlie: Danielle Alexandra (1989); Belle Kingston (1993) e Stella Irene August (1998).