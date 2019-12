App di Natale | le migliori per fare colpo e divertirsi

Sia che abbiate ios o Android, sul vostro smartphone non possono mancare le app di Natale che renderanno più spassose le festività di fine anno.

Come ogni anno le app di Natale per rendere più divertenti gli ultimi giorni di dicembre ed i primi di gennaio sono tra le più gettonate. E rappresentano un modo sempre originale e divertente di fare gli auguri di buon Natale e di felice anno nuovo. Tra le più spassose spicca Elf Yourself, che imperversa ormai già da alcuni anni. Disponibile sia per ios che per Android, possiede al suo interno un editor tramite il quale aggiungere dei volti da applicare a dei videoclip preimpostati. In essa ci sono dei ballerini vestiti da elfi di Babbo Natale intenti in un balletto. E ne verrà fuori un risultato tutto da ridere con la faccia vostra e dei vostro amici e familiari.

LEGGI ANCHE –> Carlotta Mantovan Instagram | Non è sola a Natale | “Noi insieme” FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

App di Natale, ce n’è per tutti i gusti

C’è anche PNP, l’applicazione per chiamare Babbo Natale. PNP sta per Polo Nord Portatile e ci consente di simulare delle telefonate al numero scelto attraverso alcune voci disponibili. Alcune però sono a pagamento. Ci sono anche Nord Santa Tracker e Google Santa Tracker, sia per iOS che per Android. Con tutte e due potremo consultare il percorso che Babbo Natale percorrerà con la sua slitta e quando arriverà. Non può mancare anche ‘Babbo Natale Parlante’ tra le app di Natale consigliate, con Santa Claus che interagirà con noi attraverso una gran varietà di frasi. App fotoritocco per immagini e auguri di Natale invece regolerà le foto inserite nella nostra galleria a tema, con appositi cornici, filtri ed altri begli effetti natalizi. Disponibile solo per ios.

Foto ma non solo: la app che vi consiglia come fare gli auguri

La controparte su Android è invece Natale Foto Cornici, altrettanto valida anche se con la presenza di una pubblicità un pò invasiva. Sempre per ios spicca anche ‘Frasi per ogni occasione LITE’. Una app che vi consiglierà le frasi più adatte per ogni circostanza, tra cui anche quelle meglio indicate per fare gli auguri di Natale. Chiudiamo sempre per ios con PHOTO2cards, che dopo la preparazione della vostra immagine natalizia estrapolata dalla galleria, sarà pronta per farvela postare sulla piattaforma social desiderata.