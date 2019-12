Alto Aldige, valanga travolge e uccide uno snowboarder tedesco

L’incidente è avvenuto nell’area sciistica di Solda, nella zona del Madriccio: per lo snowboarder tedesco purtroppo non c’è stato nulla da fare.

A lanciare l’allarme è stata la moglie, allarmata per non averlo visto scendere a valle. Dopo l’intervento dei soccorritori, reso particolarmente complicato dalle difficili condizioni meteo, la terribile notizia: lo snowboarder, un 37enne di nazionalità tedesca, è morto travolto una valanga nell’area sciistica di Solda, nella zona del Madriccio (Alto Adige). Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La tragica fatalità costata la vita a uno snowboarder tedesco

Lo snowboarder si trovava in Alto Adige da turista assieme a sua moglie per le vacanze di Natale. L’uomo stava sciando fuori pista (con ogni probabilità l’uomo aveva perso l’orientamento, complici le condizioni meteo con nebbia e neve mista a pioggia.), quando improvvisamente si è staccata la valanga che l’ha travolto e l’ha intrappolato sotto la coltre di neve.

Come accennato, le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficoltose. Gli operatori intervenuti hanno dovuto rinunciare all’utilizzo dell’elicottero e raggiungere il luogo dell’incidente con i cani e le motoslitte. Una volta individuato il punto esatto, dopo circa tre ore di ricerche, hanno iniziato a scavare, ma era già troppo tardi. Sul posto il soccorso alpino, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Croce Bianca.

