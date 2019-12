Taylor Mega confessa a sorpresa: “Soffro di una grave malattia”

La bellissima Taylor Mega ha confidato tramite le sue stories su Instagram di soffrire di una malattia non molto conosciuta ma comune a tante ragazze.

In questo 2019 Taylor Mega è diventata non solo una delle star di Instagram, ma anche un personaggio mediatico molto discusso. La bella influencer, infatti, è solita pubblicare scatti sexy che fanno perdere la testa ai suoi fan, ma anche dichiarazioni sulle proprie abitudini sessuali che destano sensazione nell’opinione pubblica. Taylor, infatti, ha rivelato di preferire gli amanti king size, ma ha anche intrecciato delle relazioni con altre donne, dimostrando di avere una sessualità molto aperta e variegata (l’ultima fidanzata è stata Giorgia Caldarulo).

In questo periodo che ci porta alle festività natalizie, Taylor si coccola i propri fan centellinando nuove foto a tema che, come da tradizione, hanno un alto carico erotico. Proprio per queste foto l’influencer ha ideato una specie di concorso a premi. I fan che hanno pubblicato i commenti più divertenti o interessanti verranno invitati da lei per una diretta e premiati con la ricezione del suo scatto natalizio in anticipo.

Taylor Mega, ecco di quale malattia soffre

Nel corso delle ultime stories, però, Taylor ha anche confidato di soffrire di una malattia comune a molte ragazze. Nei video, infatti, l’influencer sta guardando un servizio de ‘Le Iene’ sulla Tricotillomania, ovvero l’ossessione di strappare e mangiare i capelli. A commento del video mette una frase che non lascia spazio a dubbi “Sono io”. Poco dopo, però, tranquillizza i propri fan. Mentre mostra la testimonianza di una ragazza che spiega come la sua ossessione l’abbia portata a strapparsi di continuo i capelli, Taylor commenta scrivendo: “Per fortuna io non li strappo in quel modo”.