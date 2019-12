SuperEnalotto 23 dicembre: diretta vincite, no Lotto 10 e Lotto

Appuntamento del lunedì sera con SuperEnalotto in diretta dalle ore 20.00: verifica le vincite delle estrazioni di oggi 23 dicembre.

Le estrazioni di SuperEnalotto di oggi lunedì 23 dicembre 2019: siete pronti a scoprire su Viagginews tutte le ruote e la sestina fortunata. Appuntamento straordinario che apre la settimana con Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Finora a dicembre non sono state realizzate vincite da 6 punti. Il Jackpot di stasera supera i 50 milioni di euro e vale esattamente 50,6 milioni di euro, ancora in ascesa.

Calendario SuperEnalotto Natale Capodanno 2019

In concomitanza con il Natale, sono diverse le modifiche ai calendari delle estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10 e Lotto. In particolare, per quanto riguarda il SuperEnalotto, vedremo delle modifiche riguardanti in particolare i giorni più prossimi a Natale e Santo Stefano. Entriamo nello specifico. L’estrazione del concorso SuperEnalotto n. 154 di martedì 24 dicembre è anticipata a oggi lunedì 23 dicembre 2019. L’estrazione del concorso SuperEnalotto n. 155 di giovedì 26 dicembre è anticipata a martedì 24 dicembre 2019. La chiusura di questo concorso è prevista per le ore 18.00.

L’ultima estrazione dell’anno, il concorso SuperEnalotto n. 157 di martedì 31 dicembre, vedrà le giocate chiudersi alle 18.00. Nel caso delle estrazioni del 24 e del 31 dicembre, queste avverranno mezz’ora dopo la chiusura delle giocate, ovvero alle ore 18.30.

Per saperne di più –> SuperEnalotto Lotto: nuovo calendario Natale Capodanno 2019

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi lunedì 23 dicembre 2019

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly

SuperStar

SuperEnalotto e Lotto, le 10 migliori vincite del 2019

Di seguito una speciale classifica delle vincite più alte a Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto nell’anno solare 2019.