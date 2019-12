Questa sera, domenica 23 dicembre, a partire dalle 21:20 da non perdere l’appuntamento con Report: ecco tutte le anticipazioni

Nuova puntata questa sera, lunedì 23 dicembre, a partire dalle 21:20 su Rai3 con Report condotta da Sigfrido Ranucci. Ci sarà un servizio di Bernardo Iovene dedicato alla “Terra dei fuochi”, una zona della Campania dove quest’estate i roghi sono aumentati del 30%. La popolazione continua ad essere preoccupata per la propria saluta. Inoltre, ci sarà l’inchiesta di Michele Buono sulle città intelligenti: “Le produzioni intelligenti hanno necessità di un ecosistema”, le dichiarazioni de il segretario Fim Cisl Marco Bentivogli. Inoltre, sarà simulata una “cooperazione tra Bari e Taranto, che distano 100 km. Ai microfoni di Report ha parlato Beppe Fragasso, architetto Ance-Confindustria, che ha svelato: “In questa zona servirebbe una sorta di metropolitana di superficie con tempi di percorrenza non superiori ai 30 minuti”. Proprio come succede in Sassonia (Germinia) con il tram/treno di Chemnitz.

Stasera in tv – Report, le anticipazioni del 23 dicembre

Durante la puntata di questa sera, lunedì 23 dicembre, sarà approfondito anche il tema dell’influencer marketing visto che nel 2018 il marketing in Italia valeva 180 milioni di euro: è stata stimata una crescita del 34% entro quest’anno. Al giorno d’oggi tutto è studiato per vendere prodotti e marchi con la sponsorizzazione di ogni prodotto: vacanze, cene, hotel, palestre, persino macchine e prodotti dimagranti. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 23 dicembre, su Raitre con una nuova puntata di Report.