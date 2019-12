Pomeriggio 5 non va in onda: cosa c’è al suo posto

Pomeriggio 5 non va in onda: cosa c’è al suo posto, come cambia la programmazione di Canale 5 da oggi 23 dicembre e nei prossimi giorni.

Per i telespettatori più fedeli non è una novità: Pomeriggio 5, il contenitore del pomeriggio di Canale 5, si ferma per la pausa natalizia. L’ultima puntata del 2019 è andata infatti in onda il 20 dicembre scorso. Adesso per Barbara D’Urso inizia il consueto periodo di stop in cui potrà ricaricare le batterie.

Cosa va in onda al posto di Pomeriggio 5

I fan della conduttrice campana dovranno dunque aspettare il prossimo anno per rivederla impegnata nella trasmissione del pomeriggio di Canale 5. Al suo posto, la programmazione cambia e subisce delle variazioni. Cambiamenti che hanno a che fare con il Natale. Barbara d’Urso nel frattempo si trova in vacanza in Spagna. Ma cosa vedranno i telespettatori fedeli della trasmissione al suo posto?

Intanto partiamo da oggi: in programma c’è il film per la televisione di produzione Usa ‘Tornando a casa per Natale’. Il film racconta la vicenda di due sorelle, Kate e Melanie, che non si parlano da anni. La prima tenterà una rimpatriata di tutta la famiglia, ma non può ovviamente andare tutto per il verso giusto. La regia del film è di Vanessa Parise, regista Usa che vive a New York e ha diretto diverse pellicole per famiglie che hanno ottenuto un buon riscontro.