Incidente Roma: smarriti cellulare e chiavi a Gaia Von Freymann

Il drammatico incidente mortale avvenuto l’altra notte in Corso Francia a Roma: smarriti cellulare e chiavi a Gaia Von Freymann.

Non si danno pace i familiari di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze di 16 anni investite sabato notte a Corso Francia, a Roma. Pietro Genovese, il giovane che le ha investite e uccise, si difende sostenendo che le 2 adolescenti sono passate col rosso, ma intanto le indagini non si fermano e riguardano anche il presunto stato di alterazione del giovane.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il giallo degli oggetti scomparsi di Gaia Von Freymann

Si scava intanto nelle vite delle due ragazzine, due adolescenti come tante, con i loro sogni. Come quello di Gaia, che ambiva a diventare una giocatrice professionista di pallavolo, dopo avere fatto molto sport già sin da quando era bambina. In tanti, in queste ore, manifestano solidarietà alla sua famiglia e al suo papà, costretto sulla sedia a rotelle proprio da un incidente stradale.

Intanto, la mamma di Gaia Von Freymann lancia un appello. A quanto pare, infatti, dal luogo dell’investimento sarebbero spariti alcuni oggetti personali della figlia. Spiega la donna nel suo appello in collegamento da Skytg24: “Le chiavi di casa e il suo telefonino non sono stati ritrovati. Per favore, aiutateci”. Cosa sia accaduto e che fine abbiano fatti questi oggetti personali resta un mistero. Potrebbero essere stati trafugati da qualcuno nella concitazione successiva all’accaduto.