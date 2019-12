Fiorentina, Laurent Blanc futuro allenatore: le ultime novità

Fiorentina, dopo l’esonero di Vincenzo Montella arriva Giuseppe Iachini, Laurent Blanc futuro allenatore prossima stagione: le ultime novità.

Chi siederà sulla panchina della Fiorentina dopo l’esonero di Vincenzo Montella? Per quanto riguarda questa stagione, i Viola hanno fatto la loro scelta. Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha optato per Giuseppe Iachini, come già peraltro nell’aria da giorni. Ma secondo diverse indiscrezioni, si tratta di una sorta di ‘traghettatore’ in vista di una salvezza tranquilla e con l’obiettivo di rilancio per la prossima stagione.

Ipotesi Laurent Blanc per il futuro della Fiorentina

Teoricamente, come spiega Gianluca Di Marzio sul suo sito, Fiorentina e Iachini avrebbero trovato l’accordo sulla base di un contratto di 18 mesi, con penale prevista in caso di risoluzione anticipata. Se così stessero le cose, l’ex tecnico empolese – dopo aver concluso questa stagione – siederebbe anche per la prossima sulla panchina viola.

Ma già ieri Sara Meini per il TGR Rai Toscana su Facebook scriveva che Commisso vorrebbe un nome di calibro internazionale. Per tale ragione, forse il prossimo anno potremmo vedere sulla panchina viola Laurent Blanc, l’ex difensore della nazionale francese, che dopo il ritiro ha intrapreso la carriera di allenatore. Il mister francese ha nel suo palmares 4 scudetti, 4 Coppe di Lega, 5 Supercoppa francese e 2 Coppe di Francia.