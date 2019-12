Stasera in tv | Che Tempo Che Fa: ospiti ed anticipazioni del 22 dicembre

Stasera in tv – Che tempo che fa: ospiti ed anticipazioni della puntata del 22 dicembre 2019, in onda alle 21:30 su Rai Due. Ritorna Roberto Bolle.

Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa” questa sera, domenica 22 dicembre 2019, alle ore 21:00 su Rai Due. Il programma condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, sarà preceduto alle 19:40 da “Che tempo che farà”. Nel pre-serata si esibiranno in divertenti sketch Mago Forest, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Che tempo che fa: ospiti puntata 22 dicembre 2019

Una puntata imperdibile quella di stasera a “Che tempo che fa”. Gli ospiti principali saranno Antonio Conte, allenatore dell’Inter ed ex CT della Nazionale; i Negramaro, per la prima volta di nuovo insieme in tv, protagonisti del documentario celebrativo dei loro 20 anni di carriera “L’anima vista da qui”, disponibile in esclusiva su RaiPlay. Di nuovo ospite a “Che tempo che fa” anche il celebre ballerino Roberto Bolle, su Rai Uno per il terzo anno consecutivo con il suo grande show “Danza con me”, e dal 29 dicembre nei teatri con “Roberto Bolle and Friends”. Altri ospiti della puntata saranno Don Carmelo La Magra, parroco di San Gerlando, l’unica parrocchia di Lampedusa; lo scrittore Roberto Saviano insieme alla giornalista, artista e attivista turca Zehra Dogan; la presentatrice e showgirl Belen Rodriguez; il giornalista e conduttore televisivo Corrado Formigli; la senatrice Licia Ronzulli, Presidente della Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza, che racconterà della sua ricerca sul bullismo e cyberbullismo; la conduttrice Francesca Fialdini; Federico Ielapi, il bambino protagonista del nuovo film “Pinocchio” di Matteo Garrone. A chiudere la serata ci saranno Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz, Raul Cremona e Cristina D’Avena: questi personaggi si confronteranno con Fabio Fazio al tavolo di “Che tempo che fa”.