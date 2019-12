Catania, ultraottantenne uccide la moglie malata e poi si suicida

Dramma familiare in via Raffaello a Randazzo (Catania). Un ultraottantenne ha ucciso con un colpo di fucile, regolarmente detenuto, la moglie gravemente malata.

Ha ucciso con un colpo di fucile, regolarmente detenuto, la moglie gravemente malata, lei pure anziana, dopo di che si sarebbe suicidato con la stessa arma. L’autore del drammatico omicidio-suicidio è un’ultraottantenne che risiedeva con la vittima in un’abitazione in via Raffaello a Randazzo (Catania), dove si è consumata la tragedia. I cadaveri sono stati ritrovati da due familiari della coppia, che ha poi immediatamente avvertito le forze dell’ordine. Sull’accaduto stanno ora indagando i Carabinieri.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Drammatico omicidio-suicidio in provincia di Catania

L’omicidio-suicidio è avvenuto ieri a tarda sera, come pure il ritrovamento dei due cadaveri da parte dei parenti, preoccupati perché non avevano loro notizie da alcune ore. 84 anni lui, 81 lei, giacevano uno accanto all’altra, nel letto che avevano condiviso per una vita intera, le lenzuola macchiate di rosso e un silenzio gelido.

Secondo la prima ricostruzione di quanto accaduto, l’anziano ha sparato quei colpi di fucile calibro 12 per mettere fine alle sofferenze della sua sposa, gravemente malata. Non avrebbe resistito a vedere ogni giorno il dolore nei suoi occhi. Il tragico gesto ha lasciato tramortita la comunità di Randazzo e non solo. Le due salme, intanto, su disposizione della Procura sono state trasferite al Policlinico di Catania per l’autopsia.

EDS