Bibbiano, nuove accuse: “gravi indizi” contro gli assistenti sociali

Il caso Bibbiano fa ancora discutere, nuove accuse del gip nel provvedimento firmato: “gravi indizi” contro gli assistenti sociali.

Si torna a parlare delle vicende di Bibbiano. A distanza di mesi da quanto portato alla luce nell’ambito dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’, emergono in queste settimane nuove vicende e la giustizia fa intanto il suo corso. Sembra essersi alleggerita la posizione di Andrea Carletti. Per il sindaco di Bibbiano è caduto infatti l’obbligo di dimora. Resta comunque tra i principali indagati nello scandalo.

Le accuse agli assistenti sociali nel caso Bibbiano

Sicuramente meno leggera è la posizione di Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali della Val d’Enza. Simile quella di Francesco Monopoli, assistente sociale. Secondo il gip Luca Ramponi, “erano convinti dell’esistenza di una setta di pedofili, collegata a quella dei ‘Diavoli’ della Bassa modenese, da cui andavano protetti i minori reggiani, anche mediante la commissione di falsi, depistaggi e frodi processuali”. I due da sabato sono tornati liberi. Ma gli approfondimenti investigativi seguiti al 27 giugno “confermano e rafforzano i gravi indizi di colpevolezza”.

Per i giudizi, “esiste un programma unitario criminale, volto a sostenere abusi sessuali inesistenti”. Gli indagati “con la convinzione della setta dei pedofili condizionavano anche l’operato dei periti e dei consulenti tecnici d’ufficio dei tribunali, a cui veniva riferito di non parlare con nessuno perché la setta era composta da magistrati e forze dell’ordine”. Nel caso della Anghinolfi, poi, si parla di “totale assenza di autocontrollo e di equilibrio”. La responsabile aveva “illegittimamente ordinato a un agente della polizia municipale di arrestare un uomo che, in maniera assolutamente alterata, stava solo chiedendo notizie sull’affidamento dei figli”.