Dopo Atalanta Milan 5-0 alcuni calciatori rossoneri finiscono nell’occhio del ciclone per alcuni comportamenti ritenuti poco professionali.

La pesantissima battuta di arresto in Atalanta Milan comporta degli strascichi inevitabili in casa rossonera. Il derby lombardo del 22 dicembre, conclusosi con il rovinoso passivo di 5-0 a sfavore degli uomini allenati da Stefano Pioli, ha giustificato le forti critiche ricevute da parte della tifoseria sui social network. Ma oltre all’atteggiamento in campo, con una compagine meneghina incapace di impensierire dall’inizio alla fine il portiere di casa Pierluigi Gollini, è anche il comportamento di alcuni calciatori milanisti a non essere andato giù ai sostenitori del ‘Diavolo’. Tra i più contestati figurano Frank Kessié e Davide Calabria. Il centrocampista ivoriano, che in Italia ha saputo mettersi in luce qualche stagione fa proprio grazie all’Atalanta, ha messo un ‘mi piace’ ad un post di giubilo a firma Alejandro Gomez. El Papu è uno dei punti di forza del sodalizio orobico ed in Atalanta Milan è stato tra i protagonisti assoluti.

LEGGI ANCHE –> Il match: highlights, tabellino e commento

Mentre il 23enne terzino nativo di Brescia ha postato un video per festeggiare il compleanno.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Atalanta Milan, contestati Kessié, Calabria e Rafael Leao

Atteggiamenti questi che non sono parsi consoni alla sobrietà ed alla serietà richieste dopo una sconfitta così fragorosa. Però è Rafael Leao ad essersi attirato più critiche di tutti. L’attaccante portoghese è stato avvistato in discoteca a bere e fumare. E comportamenti come questo non vengono mai visti con simpatia, soprattutto in caso di sconfitte da dimenticare come quella del derby lombardo per i rossoneri.

LEGGI ANCHE –> Ibrahimovic Milan | “Torno in Italia per riportare la vittoria”