Alessandra Amoroso si appresta a concludere alla grande il 2019 con un concerto evento su Italia 1, ma anni fa una malattia poteva cambiare tutto.

In questi ultimi 10 anni, Alessandra Amoroso è stata una costante in cima alle classifiche di vendita e di gradimento degli italiani. La cantante uscita da ‘Amici‘ ha saputo coltivare il proprio talento e la sua fan base, riuscendo nel difficile compito di rimanere sulla cresta dell’onda per un decennio. Tale successo lo si deve sicuramente alla sua capacità canora indiscutibile, ma anche ad un immagine sempre positiva. L’artista salentina è una ragazza solare, sorridente e sensibile.

Alessandra cerca di trovare sempre il lato positivo della vita, mostrando a volte una forza di volontà fuori dal comune, ma è anche una ragazza capace di empatia, gesti d’altruismo e generosità fuori dal comune. Lo si evince dai suoi testi, dalle sue interviste e anche da come si approccia ai fan ed alle loro storie quando è chiamata dalla De Filippi a partecipare a rendez vous altrimenti difficili da ottenere. Quest’aura da brava ragazza di successo, dunque, ha contribuito a renderla una figura di riferimento non solo in campo musicale, ma anche dello spettacolo.

Leggi anche -> Alessandra Amoroso, vacanza a Formentera: la foto in bikini fa impazzire i fan

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alessandra Amoroso, la malattia, l’operazione ed il timore di perdere la sua voce

Nel 2018, in un’intervista concessa a ‘Grazia‘, Alessandra Amoroso ha parlato di un momento molto complicato della sua vita. La cantante ha avuto dei problemi alla gola ed ha scoperto di avere dei noduli alle corde vocali. Questo problema non le aveva dato fastidio, ma nel 2016 era giunto il momento di operare, poiché quei noduli avrebbero causato dei problemi.

C’era il rischio che l’operazione potesse causarle dei problemi successivamente e Alessandra ha temuto che le potesse rovinare la carriera: “La prima cosa che ho pensato: ‘Riuscirò a riprendermi?'”, ha spiegato al settimanale per poi aggiungere: “Quei due noduli, nel bene e nel male, erano i responsabili del mio timbro graffiante. E se non fosse stato più così?”. I suoi timori si sono acuiti quando ha provato a cantare per la prima volta dopo l’operazione: la sua voce risultava gracchiante. Poi con l’esercizio e la costanza tutto è tornato alla normalità, ma l’artista ha ammesso: “Ora posso dirlo: sì, ho avuto veramente paura”.