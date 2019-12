Alessandra Amoroso è felicemente fidanzata, ma prima di questa storia importante stava con Marco Traficante: scopriamo chi è e com’è finita la loro storia.

Quello attuale è un periodo molto felice per Alessandra Amoroso. La cantante uscita da ‘Amici‘ di Maria De Filippi sta festeggiando i suoi primi 10 anni di carriera in questo 2019 ormai al termine. Questa sera, per completare al meglio questo decennio di successi e soddisfazioni, sarà protagonista di una serata evento in diretta su Italia 1. Anche la vita sentimentale procede a gonfie vele, visto che il rapporto con Stefano Settepani non conosce fasi di stanca o problematiche.

Prima di questa importantissima relazione e che la sua vita cambiasse radicalmente con la partecipazione al talent di Mediaset, la cantante salentina aveva un’alta vita e un altro amore. Alessandra, infatti, viveva nella sua Lecce e lavorava come commessa. In quella vita ordinaria era fidanzata e progettava di costruire un futuro con la persona che le stava accanto, ma all’improvviso è cambiato tutto. A spiegare il motivo di quel radicale cambiamento è stato il suo ex fidanzato Marco Traficante.

Perché è finita la relazione tra Marco Traficante e Alessandra Amoroso

Intervistato da ‘Dipiùtv‘, Marco Traficante ha raccontato della sua relazione con l’illustre cantante salentina e spiegato le ragioni che hanno condotto alla fine del loro rapporto: “Fino a quando Alessandra è rimasta a Lecce tutto andava bene tra noi. Sognavamo un futuro insieme, poi lei è partita per Roma e Amici non solo ha rivoluzionato la sua vita, ma anche la mia. Quando lei è entrata nella scuola le nostre vie si sono separate. Siamo stati bene un anno e mezzo. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. Lei faceva la commessa e io avevo trovato un posto fisso in un istituto finanziario. Eravamo fidanzati in casa e facevano progetti seri, parlavamo di famiglia e nulla poteva lasciar presagire quello che poi è successo”.