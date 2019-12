Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 22 dicembre

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 22...

Nella puntata di questa sera verranno riproposte le migliori interviste e i servizi più importanti della trasmissione nel corso del 2019. “Il meglio di Non è l’Arena” andrà in onda a partire dalle 20.35 su La7.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di domenica 22 dicembre

Anche questa sera gli spettatori di La7 potranno assistere ad una nuova puntata del programma condotto da Massimo Giletti, Non è l’arena. Per l’ultima puntata di questo 2019, la trasmissione proporrà “il meglio di”, ovvero una selezione di tutto ciò che ha riscosso il maggiore successo e ha caratterizzato in particolar modo lo svolgersi delle puntate di questo anno. Verranno perciò riproposti i servizi più interessanti, le inchieste più scottanti e scomode condotte dal programma. Ma non mancheranno le interviste con gli ospiti più importanti della scena politica intervenuti nel corso di questi mesi nel salotto di Massino Giletti.

Tra le inchieste di maggiore attualità, verrà certamente riproposta quella legata al caso delle sorelle Napoli e alla loro battaglia contro la mafia dei pascoli. Il programma di Massimo Giletti segue da tempo questa vicenda e mercoledì scorso è stata mandata in onda una puntata speciale della trasmissione proprio relativa a questo caso. La storia della sorelle Napoli è tornata in questi giorni al centro dei riflettori, dopo che il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha sciolto per rischio di infiltrazioni mafiose il Comune di Mezzojuso, dove vivono Irene, Ina e Anna. Tale disposizione è stata percepita come una sorta di vittoria da parte di tutto lo staff del programma. E lo stesso è valso naturalmente anche per il conduttore e giornalista alla sua guida.