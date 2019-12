Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni, oggi 22 dicembre

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa stasera incontreranno Fabio Fazio nell’ultimo appuntamento della trasmissione di Rai 2: chi sono e cosa accadrà in puntata

A Che Tempo Che Fa gli ospiti stasera saranno Come sempre accolti da Fabio Fazio e Filippa Lagerbåck. Immancabile, ovviamente, Lucianina Littizzetto.

Il programma di Rai 2 a partire dalle ore 21.00 è preceduto da Che Tempo Che Farà con il Mago Forest, Raul Cremona e Gigi Marzullo (ore 19.40).

Vediamo insieme chi ci sarà stasera in studio.



Che Tempo Che Fa, ospiti di oggi

L’ospite più atteso dai tifosi è indubbiamente Antonio Conte, allenatore dell’Inter.

Dalla personalità forte, l’ex CT della Nazionale, è famoso per la sua schiettezza e sia per le sue vittorie che per le sue sconfitte, tipico scotto da pagare per assumere un tale ruolo. Seguiranno i Negramaro, gruppo di origine salentina protagonista del documentario L’anima vista da qui (visibile su RaiPlay) realizzato in occasione dei primi 20 anni di carriera della band. Successivamente siederà davanti Fabio Fazio Roberto Bolle, che il primo gennaio sarà su Rai 1 con il suo show Danza con me. Il ballerino sarà inoltre presto a teatro con il gala Roberto Bolle and Friends.

Chi altro sarà ospite di Che Tempo Che Fa:

Don Carmelo La Magra , parroco di San Gerlando, parrocchia di Lampedusa;

, parroco di San Gerlando, parrocchia di Lampedusa; Roberto Saviano assieme all’attivista Zehra Dogan ;

all’attivista ; Belén Rodr í guez ;

; Corrado Formigli ;

; Licia Ronzulli , Presidente della Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza;

, Presidente della Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza; Francesca Fialdini , conduttrice di Da noi…a ruota libera, programma di Rai 1;

, conduttrice di Da noi…a ruota libera, programma di Rai 1; Federico Ielapi, il Pinocchio di Matteo Garrone.

Ci sarà inoltre Che Tempo Che Fa – Il tavolo con i suoi soliti Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz e Raul Cremona.

Oggi si aggiungerà al gruppo Cristina D’Avena.

