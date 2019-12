Nadia Bacchetti, chi è la 16enne scomparsa nel nulla a Brescia. Cresciuta nella Valle Sabbia, risiedente in una casa famiglia, Nadia doveva recarsi a scuola il giorno della sua scomparsa.

E’ una ragazza di soli 16 anni, Nadia Bacchetti, e di lei non si hanno più tracce da diversi giorni. La ragazza è infatti scomparsa da giovedì. La giovane si era allontanata per andare a scuola. E il padre in queste ore ha lanciato un disperato appello sui social.

Di lei non hanno più notizie. La 16enne Nadia Bacchetti, cresciuta in Valle Sabbia, sembrerebbe in queste ore scomparsa nel nulla. La giovane risiedeva in una casa famiglia. Il giorno della sua scomparsa, ovvero giovedì scorso, era uscita proprio da lì, circa alle 8 della mattina, per recarsi come di consueto a scuola. In classe però Nadia non è mai arrivata quel giorno. Da quel momento la ragazza non ha più diffuso sue notizie. L’ultima a vederla sembrerebbe essere stata un’amica con la quale avrebbe dovuto recarsi a scuola.

Disperato è in queste ore lo stato d’animo del padre della giovane. Proprio lui ha raccontato che sua figlia si era già allontanata di casa in precedenza, facendo però il suo ritorno in quei casi poche ore dopo. Il genitore ritiene possibile l’ipotesi che la giovane si sia allontanata di proposito con un ragazzo più grande di lei. Sui social il suo appello accorato recita così: “Dove sei amore mio? Aiuto”. I carabinieri stanno in queste ore indagando sulla sua scomparsa, orientando le proprie ricerche a Brescia e nella zona della Valle Sabbia nella quale la giovane cresciuta.