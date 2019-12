Moglie Massimo Ceccherini, chi è Elena Labate: foto, vita privata e carriera della donna legata da anni all’attore toscano.

Le notizie su di lei non sono moltissime, eppure il pubblico televisivo ricorderà certamente il grande amore che lega l’attore Massimo Ceccherini a sua moglie, Elena Labate.

Elena Labate: chi è la moglie di Massimo Ceccherini

La prova del profondo sentimento che lega i due fu infatti evidente al pubblico televisivo un paio di anni fa, quando Ceccherini decise di lasciare L’Isola dei famosi. Alcune voci all’epoca avevano attribuito tale abbandono proprio al fortissimo legame che l’attore aveva con la sua compagna. Tale da non riuscire a sopportare la lontananza da lei. La coppia è unita da circa quattro anni. Elena è originaria di Reggio Calabria ma vive da anni a Firenze, città nella quale ha conosciuto la sua dolce metà. Di professione la Labate è un’operatrice socio sanitaria. Proprio durante il programma condotto da Alessia Marcuzzi, Elena venne invitata in studio e per Ceccherini non mancò occasione di inscenare un siparietto comico con lei. La loro relazione rimane ad comunque lontana dai riflettori e vissuta in un modo molto riservato. Tanto che non è ancora chiaro se i due siano o meno sposati, sebbene Ceccherini si sia spesso rivoto a lei chiamandola “La mi moglie”. In una delle puntate del L’isola dei famosi, alla quale aveva preso parte l’attore, proprio la Labate era tornata in studio con due biglietti per l’Honduras. Pronta a coronare il loro sogno d’amore sposandosi in quel luogo. Sarà riuscita la bella Elena a legare per sempre a sé il cuore del toscano? La vita dei due si snoda da sempre lontana dal mondo del gossip.



Leggi tutte le notizie su Google News