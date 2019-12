Marco Marra, chi è: età, vita privata e carriera dell’autore e conduttore. Dopo l’inizio della carriera accademica si è dedicato al mondo della televisivo firmando e conducendo programmi di successo.





E’ nato nel 1968 a Cellino San Marco Marco Marra e oggi è un autore e conduttore televisivo. Tra i programmi di maggior successo Stelle Nere, in onda su Rai 3.

Marco Marra: le tappe della carriera professionale dell’autore e conduttore televisivo

Marco Marra intraprende i propri studi nella città di Lecce, dove ottiene il diploma di maturità scientifica. Si trasferisce successivamente a Roma, dove all’Università La Sapienza consegue la Laurea in Filosofia. Subito dopo supera il concorso per un dottorato in Estetica all’Università di Bologna ma interrompe il proprio percorso accademico per dedicarsi al giornalismo e alla televisione.

Dopo alcune collaborazioni con i giornali, tra cui Avvenimenti e Liberazione, inizia la carriera televisiva di Marra. Nei primi anni del 2000, diviene uno dei fondatori del programma Rai La storia siamo noi. E’ in quegli stessi anni autore di numerosi documentari sulla storia d’Italia e la vita e la carriera di personaggi dello spettacolo italiano.

Nel 2014 è a Rai 3 con il format ideato da lui Stelle Nere, che è trasmesso con successo per tre edizioni.

Nel 2016 realizza due speciali dedicati al Rischiatutto e nel 2017 è autore di un programma in tre puntate dal titolo Il mio Sanremo, dove si ripercorre la storia del Festival assieme ad alcuni protagonisti della competizione canora. Sempre nel 2017 è autore e conduttore del programma di interviste La mia passione, che è in onda anche l’anno successivo.

La vita privata

Molto riservato per ciò che concerne la sua vita privata, Marco Marra è stato al centro dei gossip però nel 2015, per via della fine della sua relazione sentimentale con l’attore toscano Marco Calvani.