Lamberto Sposini, le risate e i sorrisi con Cesara Buonamici commuovono la rete. L’immagine pubblicata sui social che li ritrae insieme tocca il cuore di moltissimi utenti.

Una fotografia pubblicata su Instagram da Lamberto Sposini commuove tutti gli utenti in rete. Nell’immagine sono ritratti il giornalista e la sua collega e amica Cesara Buonamici mentre ridono e scherzano insieme.

Lamberto Sposini, la fotografia con Cesara Buonamici commuove la rete

E’ stato uno scatto pubblicato sui social network a commuovere tutto il pubblico che da sempre stima e segue il giornalista Lamberto Sposini. L’immagine, scattata in un contesto casalingo, ritrae Sposini ridere e scherzare con la sua storica collega del Tg5, Cesara Buonamici. Il giornalista è stato colpito da un grave ictus nel 2011 e da allora si è ritirato nella sua vita privata. In queste ore però è stato lui stesso a pubblicare sul proprio profilo Instagram l’immagine di serenità e spensieratezza con la sua amica, corredandola dal commento: “Cesara e le risate”. In occasione delle festività natalizie di fa più caloroso l’affetto di coloro che non hanno mai dimenticato il giornalista e che continuano a provare per lui un grande bene.



Tempo fa anche Barbara D’Urso si era resa artefice di una sorpresa proprio tra Sposisni e la Buonamici. In quell’occasione aveva infatti ospitato Cesara nel proprio studio e le aveva fatto pervenire un mazzo di fiori inviatole proprio dal collega e amico. Il biglietto che era accanto al gentile omaggio aveva fatto commuove in diretta la giornalista.