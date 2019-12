Termina in tragedia un incidente in scooter, con la vittima che avrebbe potuto salvarsi se non fosse avvenuta una seconda fatalità dopo la sua caduta.

Uno sfortunato incidente avvenuto a Rho, popoloso comune in provincia di Milano, è costato la vita ad un uomo di 46 anni. La vittima stava viaggiando sul suo scooter quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo a due ruote franando sull’asfalto. Ma non è stato l’impatto al suolo ad ucciderlo quanto il fatto che subito dopo sia fatalmente sopraggiunta un’auto. Il conducente di quest’ultima non ha potuto evitare di investire il motociclista e lo ha investito, facendogli perdere la vita. Il tutto ha avuto luogo per la precisione nella frazione Birighello, in nottata, attorno alle ore 02:50 sulla Strada Statale 33. Al volante della vettura, una Citroen Ds3, c’era un giovane di 21 anni. L’uomo morto in questo sfortunato incidente era invece alla guida di uno scooter Malaguti Madison.

Incidente scooter, uomo cade ed auto che sopraggiunge lo investe fatalmente

A provocare l’incidente in scooter e la caduta di quest’ultimo sarebbe stato decisivo in negativo il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Subito sono arrivati i soccorsi, con nello specifico un’auto medica ed una ambulanza del 118. Purtroppo però non è stato possibile niente per salvare la vita al 46enne, che era ancora vivo quando i soccorritori lo hanno raggiunto. Ma è morto pochi minuti dopo in strada. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Rho, i quali hanno svolto i rilievi del caso. Al vaglio eventuali responsabilità a carico del giovane alla guida della Citroen. Mercoledì scorso, nella vicina Garbagnate Milanese, era avvenuta un’altra tragica circostanza con la morte di un giovane di 27 anni. L’Alfa Romeo da lui condotta si è ribaltata per poi terminare fragorosamente la propria corsa contro un palo. Il ragazzo è morto sul colpo.

