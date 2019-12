Giuliano Sangiorgi è il celebre frontman della band italiana Negramaro. Scopriamo tutte le curiosità sulla sua vita privata e carriera.

Giuliano Sangiorgi nasce a Nardò, nel pugliese, nel 1979. Giuliano è un bambino cresciuto ed istruito nella musica: il padre era infatti un talentuoso pianista. Fu infatti il genitore a vedere nel giovane salentino una scintilla che poteva diventare un grande fuoco. Quando racconta la sua genesi artistica, Giuliano racconta spesso un appassionato aneddoto.

“Mio padre aveva un chitarra classica senza corde: ci piazzai degli elastici, registrai Smoke on the Water su una cassetta e gliela feci trovare in macchina. L’ha sentita, ha fatto immediata retromarcia e mi ha comprato una chitarra. Senza quel dietrofront, chi sa… Mio padre è mancato tre anni fa e solo ora ho capito l’importanza del suo gesto. È stato la sliding door della mia vita.”

Giuliano Sangiorgi, vita privata e carriera

I Negramaro nascono ufficialmente nel 2003. La band, composta interamente da musicisti salentini, deve il suo nome al vigneto pugliese di Negramaro. Il loro album, 0005777, s’ispira al codice dell’alcolico. Il gruppo è diventato nel giro di poco tempo una delle realtà musicali italiane più influenti, coinvolgendo cantanti ed artisti di tutta Italia.

La vita privata

Persona estremamente riservata, Giuliano ha sempre cercato di tenere privato ogni suo impegno intimo e romantico. Per diversi anni si è sospettata una relazione con la cantante pop Emma Marrone, anche lei salentina. Nel 2017 si è anche sospettata una gravidanza, a causa di alcuni scatti rubati da dei paparazzi. Sono girate anche delle voci riguardo una sua possibile omosessualità che, nel giro di poco, sono state smentite dallo stesso frontman. Solo nel 2018 Giuliano ha deciso di rivelare l’identità della sua compagna: la scrittrice e sceneggiatrice Ilaria Macchia, originaria del leccese. Tra i lavori più famosi della scrittrice ricordiamo Non è un paese per giovani. Dalla loro relazione è nata anche una bambina, la piccola Stella.