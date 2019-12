Domenica Live, a sorpresa la puntata speciale: ospiti di oggi 22 dicembre

Domenica live, sorpresa per i fan, andrà in onda anche oggi con lo speciale rewind: quando inizia e cosa accadrà in puntata

Da Paola Caruso a Marco Carta, a Domenica Live tornano i grandi protagonisti della stagione con i loro momenti più belli, divertenti, emozionanti e/o commoventi.

Quando inizia Domenica Live Rewind? Ore 17.20, come ogni fine settimana.

Nella sfida Domenica in vs Domenica live gli ascolti e la scelta della rete di un cambiamento d’orario hanno riportato il programma all’antico splendore.

Leggi anche —> La figlia di Eva Henger: “Riccardo Schicchi non è mio padre” – VIDEO

Domenica Live, oggi gli ospiti storici del programma

Barbara D’Urso a Domenica Live porta sorpresa e i tutti i suoi storici ospiti anche con il suo Rewind.

I momenti cult della stagione 2019:

il finto matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone , vicenda seguita fin dall’annuncio della show girl;

con , vicenda seguita fin dall’annuncio della show girl; Paola Caruso a Domenica Live è stata spesso e per motivi diversi (per parlare dell’abbandono del suo compagno quando era incinta, per trovare i suoi genitori biologici e per la storia con, Moreno Merlo, conclusasi malamente);

a Domenica Live è stata spesso e per motivi diversi (per parlare dell’abbandono del suo compagno quando era incinta, per trovare i suoi genitori biologici e per la storia con, conclusasi malamente); Marco Carta e la vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista suo malgrado;

e la vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista suo malgrado; La sfida Domenica Alive e tutte le sue esibizioni;

L’ex pornostar Eva Henger e il travagliato rapporto con la figlia Mercedesz.

Eva Henger e la figlia Mercedesz

A Domenica Live la sorpresa per eccellenza della stagione è stata quella conclusiva del programma. Dopo aver sofferto per l’accesa lite con la madre, Mercedesz che ha continuato a sostenere l’innocenza del fidanzato, ha ricevuto da Lucas Peracchi il mattoncello di fidanzamento. Assieme all’inusuale gesto è arrivata anche la proposta di matrimonio con tanto di ginocchio a terra.

Fra originalità e tradizione, il gesto è riuscito a emozionare tutti i fan.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI