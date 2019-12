Domenica in, ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 22 dicembre

(Instagram)Domenica in continua a con il boom di ascolti e per questa ultima puntata pre-natalizia tanti sono gli ospiti attesi oggi: tutte le anticipazioni

La puntata numero 15 di Domenica in andrà in onda oggi, 22 dicembre.

Quando inizia Domenica in? Come sempre ore 14.00.

La prima intervista in scaletta è quella dedicata ai Figli di un Re minore, Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, protagonisti di un tour organizzato in varie tappe in giro per l’Italia.

I due artisti non saranno i soli a varcare la soglia degli Studi Fabrizio Frizzi perché, lo dimostrano gli ascolti, ci si sente tutti un po’ a casa da Mara Venier.

Domenica in, ospiti di oggi

Domenica in, oggi in tv anche nel periodo natalizio, si concluderà intorno alle 17.00 per passare poi la linea a uno speciale del TG1 (che successivamente lascerà il passo alla partita di Supercoppa da Riad Juventus-Lazio).

Nell’intervista in programma con Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio, avremo modo di conoscere i dettagli e i retroscena del tour Figli di un Re minore, del quale i due artisti sono assoluti protagonisti. Lo show sta avendo un enorme successo e per darne un assaggio in esclusiva, i due cantanti si esibiranno nel salotto domenicale con l’accompagnamento dell’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi.

Ospiti a Domenica in oggi:

Ficarra e Picone, protagonisti del loro nuovo film al cinema Il primo Natale;

Massimo Ceccherini, la volpe della nuova pellicola di Matteo Garrone Pinocchio presenterà il film e si racconterà, descrivendo anche dettagli sulla sua vita privata;

Bruno Vespa e suo figlio Federico in un’intervista doppia presenteranno la propria opera letterario, rispettivamente Perché l’Italia diventò fascista e L’anima del maiale, soffermandosi poi sul rapporto padre-figlio che li lega;

Ferzan Ozpetek, regista pluripremiato, racconterà della sua nuova opera cinematografica intitolata La dea fortuna, con Stefano Accorsi ed Edoardo Leo nel cast.

