Guadagna milioni di dollari giocando ai videogames, chi è Ryan Kaji

Ryan Kaji è il bambino americano che guadagna milioni di dollari giocando. Il Forbes ha contato che nel 2019 il piccolo, che vive in Texas con la sua famiglia, ha fatturato 26 milioni di dollari. 4 milioni in più rispetto al 2018. Resta così in cima alle classifiche dei più ricchi del mondo. Il suo “lavoro” è quello di provare videogames, che gli vengono regalati dalle aziende produttrici, e altri giocattoli. Ryan registra le sue esperienze e le pubblica sul suo canale YouTube, dove si occupa anche di esperimenti scientifici e altri passatemi interessanti per i suoi giovani coetanei.

Chi è Ryan Kaji, il bambino che guadagna milioni di dollari su YouTube

Ryan Kaji si conferma anche quest’anno una delle star di YouTube più pagate in tutto il mondo. Secondo la classifica annuale di Forbes, nel 2019 Ryan ha guadagnato più di 26 milioni di dollari grazie al suo canale YouTube, che conta ad oggi più di 23 milioni di followers e 34 miliardi di visualizzazioni. Ryan, che è approdato su YouTube nel 2015, ha toccato il record in pochissimo tempo. Ma il piccolo non si occupa solo di YouTube: infatti ha anche una sua personale linea di giocattoli, più di 100, capi d’abbigliamento e tanto altro, nonché uno show personale su Nickelodeon e un accordo con Hulu, una piattaforma di film e programmi online.

I tre youtuber più pagati nel 2019 secondo il Forbes

Sul podio di Forbes insieme a Ryan Kaji salgono anche i Dude Perfect: il gruppo posta su YouTube video di acrobazie sportive, e quest’anno ha guadagnato più di 20 milioni di dollari. Terza classificata Anastasia Radzinskaya, una bambina russo-americana di cinque anni con paralisi cerebrale, che solo nel 2019 ha guadagnato 18 milioni di dollari grazie alle visualizzazioni dei suoi video su YouTube. Fondamentale per Ryan e Anastasia è l’aiuto dei genitori, che compaiono in molti dei video caricati su YouTube e che si incaricano di gestire la parte seria del “lavoro” dei figli, oltre che a modificare e montare i video dei bambini.

