In una serie di articoli ripercorriamo quanto accaduto partendo ora dalla perizia psichiatrica svolta sulla donna. Anna Maria Franzoni è stata protagonista di uno dei delitti più efferati e più discussi del nostro Paese. Condannata per aver ucciso il figlio Samuele, la donna ora è fuori dal carcere.

La perizia psichiatrica su Anna Maria Franzoni, autrice del delitto di Cogne, è stata effettuata nel 2002 da un team di professori di Psichiatria, Medicina Legale, Psicopatologia provenienti dall’Università di Pavia e dall’Università di Modena. Gli obiettivi erano quelli di capire se fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti, se fosse una persona socialmente pericolosa e se fosse in grado di partecipare coscientemente al processo a suo carico.

Le testimonianze di alcuni amici e conoscenti della famiglia di Anna Maria Franzoni

La base di partenza è rappresentata da alcune dichiarazioni agli atti di persone che conoscevano piuttosto bene l’imputata o che comunque avevano avuto a che fare con lei e anche col bambino. Serena Pandolfini, l’insegnante di Samuele alla scuola d’infanzia, dice: “Era un bambino molto vivace ed era necessaria una continua attenzione”.

In molti poi riferiscono delle preoccupazioni che Anna Maria nutriva nei confronti del figlio. Paola Croci riferisce che in tre occasioni diverse la Franzoni le aveva detto “che Samuele aveva la testa grossa e che sembrava un nanetto”. Manuela Di Macari riferisce che parlando con altre mamme pochi giorni dopo il fatto pare che tutti sapessero che la Franzoni “era continuamente preoccupata per il calore che emanava la testa del figlio e che continuamente gli misurava la febbre col termometro”.

Viene poi registrata una generale preoccupazione per un lieve problema di crescita di Samuele. Nel 2000 viene ricoverato in day hospital per un accertamento richiesto dai genitori per “scarso accrescimento” con la seguente diagnosi: “Difetto dello sviluppo fisiologico normale”.

Durante il primo anno di vita di Samuele la Franzoni chiede l’aiuto di un medico perché sotto stress e vittima di grande stanchezza dovute al fatto che il bimbo dormiva poco e aveva avuto problemi di vomito e diarrea. La dottoressa che l’ha curata ha testimoniato che la situazione di stress “non aveva alcuna base psicopatologica”.

Quando Anna Maria Franzoni descrive il carattere del figlio ne parla così: “Era un mammone. Se faceva un disegno me lo portava, nei suoi pensieri c’ero io. Era furbo, si faceva sempre coccolare da tutti, era più impulsivo del fratello”.

