Udinese Cagliari: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni

Si gioca l’anticipo della 17esima giornata della serie A TIM tra Udinese e Cagliari: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 21 dicembre 2019, alle ore 15.00, il primo anticipo del sabato della 17esima giornata tra Udinese e Cagliari. Le due squadre scendono in campo con prospettive diverse: la formazione di casa cerca punti in chiave salvezza, gli ospiti invece sono legittimati a sognare l’Europa dopo l’incredibile avvio di stagione.

Udinese Cagliari: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questa sera alla Dacia Arena di Udine sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport 251 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

La direzione di gara sarà affidata all’arbitro Piccinini di Forlì alla sua tredicesima direzione in Serie A. Il direttore di gara ha arbitrato una volta sia l’Udinese che il Cagliari in campionati: i friulani hanno perso contro il Parma, i sardi vinto contro il Chievo Verona, lo scorso anno. Un precedente per entrambe anche in Coppa Italia e statistiche ribaltate: una vittoria friulana e una sconfitta sarda.

Udinese Cagliari, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Il Cagliari, dopo la sconfitta in extremis contro la Lazio nel posticipo di lunedì, proverà a riprendere la corsa, contro un’Udinese che cerca punti in chiave salvezza. Queste le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Faragò, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Maran