Torino Spal Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Torino e Spal è il posticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 20.45 di sabato 21 dicembre 2019 il match di calcio valido per la 17esima giornata di Serie A TIM tra Torino e Spal. Entrambe le squadre vogliono la vittoria, in quanto imbrigliate nella zona salvezza da cui sperano di tirarsi fuori. La partita sarà visibile per gli abbonati a Dazn.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Torino Spal: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo stadio Olimpico di Torino è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Torino Spal su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A, tra cui l’anticipo del sabato sera tra Torino e Spal.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento. L’incontro di questa sera mette in palio tre punti importantissimi per le due squadre. I precedenti sono favorevoli alla formazione di casa, che ha perso a Torino solo nel 1957, l’anno scorso risultò decisiva per la vittoria granata una rete di Nkoulou.

Torino Spal, le due squadre in campo: le formazioni

Le panchine di Mazzarri e Semplici, al momento, sembrano nonostante tutto ben salde, ma la partita di questa sera è comunque importantissima per entrambi i tecnici. Queste le formazioni in campo:

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. ALL.: Mazzarri.

SPAL (3-5-2): E.Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Murgia, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Petagna, Paloschi. ALL.: Semplici.