SuperEnalotto Lotto: nuovo calendario Natale Capodanno 2019

Le estrazioni di SuperEnalotto e Lotto subiscono modifiche in vista delle festività natalizie: nuovo calendario Natale Capodanno 2019.

Come spesso accade, in concomitanza con le festività natalizie, il calendario delle estrazioni dei giochi del SuperEnalotto e del Lotto viene stravolto. Infatti, contrariamente al Million Day, che è una lotteria giornaliera e non conosce ‘feste comandate’, questi giochi si fermano in concomitanza con i giorni ‘in rosso’. Però, i loro calendari subiscono delle modifiche che sono differenti. Vediamole insieme.

Come cambia il calendario del SuperEnalotto per Natale e Capodanno

Partiamo dal SuperEnalotto, che vede delle modifiche riguardanti in particolare i giorni più prossimi a Natale e Santo Stefano. Entriamo nello specifico. L’estrazione del concorso SuperEnalotto n. 154 di martedì 24 dicembre è anticipata a lunedì 23 dicembre 2019. L’estrazione del concorso SuperEnalotto n. 155 di giovedì 26 dicembre è anticipata a martedì 24 dicembre 2019. La chiusura di questo concorso è prevista per le ore 18.00.

Poche invece le modifiche per quanto riguarda Capodanno e inerenti soprattutto al fatto che le giocate termineranno leggermente prima. Infatti, l’ultima estrazione dell’anno, il concorso SuperEnalotto n. 157 di martedì 31 dicembre, vedrà le giocate chiudersi alle 18.00. Dal 2 di gennaio, le estrazioni riprenderanno regolarmente.

Le modifiche al calendario di Natale e Capodanno del Lotto

Saranno differenti invece le modifiche al calendario del Lotto in vista di Natale e Capodanno. Per quanto concerne, l’ultimo dell’anno, non sono previste modifiche. Al contrario, qualcosa cambia in vista del Natale. L’estrazione del 24 dicembre resta invariata, mentre il giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, non verranno effettuate estrazioni. Queste saranno rinviate al 27 dicembre. Anche il 10 e Lotto segue lo stesso calendario.