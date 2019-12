Fidanzato Alessandra Amoroso | chi è Stefano Settepani | età, foto, vita privata dell’uomo che da anni sta al fianco della cantante uscita da Amici.

Da ormai tre anni Stefano Settepani è il fidanzato di Alessandra Amoroso e la sua “roccia”, insomma l’uomo che sta al suo fianco. Ma chi è esattamente e cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme.

Il “braccio destro” di Maria De Filippi

Stefano Settepani, classe 1976, milanese di nascita e romano d’adozione (si è trasferito nella Capitale per lavoro e vi risiede tuttora) è molto conosciuto nel mondo della televisione, essendo il produttore esecutivo di Amici di Maria De Filippi. La sua carriera si è svolta tutta in Mediaset, dove è entrato giovanissimo nel ruolo di segretario di redazione.

Nel 2001 la svolta con l’assunzione nella Fascino Group di proprietà di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi (e dove lavora anche il figlio della coppia, Gabriele). Pian piano Stefano è diventato una delle colonne portanti di C’è posta per te, Tu si que vales e, soprattutto, Amici. Ed è proprio nel corso delle ultime edizioni di Amici che il nome e il volto di Stefano Settepani sono balzati all’attenzione del grande pubblico per via di una furibonda lite con Riccardo Marcuzzo, poi tracimata sui social ed estesa anche a Valerio Scanu.

Quel colpo di fulmine scoccato ad Amici

Passando alla vita privata, Stefano Settepani ha alle spalle ha un matrimonio finito dal quale sono nati i suo due figli, a cui è legatissimo. Nel 2015 il primo incontro con Alessandra Amoroso nella redazione di Amici, dove la cantante si era recata per un saluto agli ex colleghi: ed è stato subito colpo di fulmine. I due si sono innamorati all’istante e da quel momento non sono più lasciati, anche se – come in ogni coppia – non sempre è tutto rose e fiori.

Il loro è un rapporto molto riservato: basti pensare che la Amoroso ha aspettato ben tre anni prima di pubblicare sui social foto in compagnia di Stefano Settepani. Solo in occasione del 43° compleanno ha postato su Instagram uno scatto che li ritrae mentre si baciano, con questo commento: “Non so cosa Dio ha in serbo per noi… so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa…”. Stefano, dal canto suo, non ha mai rilasciato interviste o dichiarazioni pubbliche sulla sua love story. Eppure, stando ad alcuni rumors, le nozze sarebbero imminenti…

