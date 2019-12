Serena Enardu, incidente sfiorato: “Mi ha speronato”

Attraverso le stories di Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, ha raccontato una piccola disavventura quotidiana

Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne che da poco tempo ha lasciato il cantante Pago, ha raccontato attraverso le storie di Instagram un racconto quotidiano alquanto incredibile di ciò che l’è successo in strada dopo aver superato un auto: “Mi ha speronata. Ha tentato di farmi andare fuori strada”. Soltanto, per fortuna, una brutta disavventura per la bella sarda che è molto celebre sui canali social postando tutti i racconti della sua vita privata. Nulla di grave così per la ragazza che da poco tempo ha dovuto mettere fine al suo rapporto con l’ormai ex Pago. Davvero un brutto periodo per la Enardu, che dopo l’avventura a Temptation Island Vip, è stato al centro di numerosi negativi riguardanti la sua sfera privata.

Serena Enardu, la vita privata tra Pago e il futuro

Pago sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Grande Fratello Vip. Così l’ex di Serena Enardu sarà ancora protagonista sul piccolo schermo come ha svelato ai microfoni di Verissimo: “Le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha questo potere”. Poi ha aggiunto: “Era evidente che c’erano dei problemi. Eravamo in crisi già da un po. Per questo ho accettato Temptation Island Vip. Adesso mi sto riprendendo. Ho bisogno di vivere Pacifico Settembre al massimo”. Poche settimane fa la stessa Enardu è tornata a parlare del motivo del loro addio al settimanale Chi: “Mi fa male averlo lasciato, ma non lo amo più”. Ora la Enardu è pronta a ripartire sempre facendo attenzione alle dinamiche quotidiane.