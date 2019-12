Rocco Papaleo è un attore italiano, al momento sulle bocche di tutti per il ruolo nel Pinocchio di Matteo Garrone. Scopriamo la sua storia.

Rocco Papaleo nasce a Lauria in Lucania, nel 1958. Ormai adolescente, Rocco decide di trasferirsi a Roma per poter studiare ingegneria, scelta che poi traslerà in matematica. Pochi sanno che uno dei più grandi sogni di Papaleo fu diventare un promettente insegnante di matematica. Un giorno un’amica decide di portarlo con se ad una scuola di recitazione e per Rocco arriva la vera epifania. Innamoratosi perdutamente del mondo dello spettacolo, il giovane lucano decide di dedicare la sua vita all’attorialità.

Rocco Papaleo, il successo e la vita privata

Conclusa la parentesi teatrale, Rocco decide di dedicarsi in tutto e per tutto al mondo del piccolo e grande schermo. Agli inizi degli anni Ottana Rocco esordisce in televisione nel varietà Mediaset Ewiva e, successivamente, nella fiction Classe di Ferro. L’ascesa per il giovane attore è inevitabile. Rocco partecipa a numerosissime pellicole e programmi televisivi, dimostrando una poliedricità rara e una capacità comica estrema. Con alle spalle più di 50 film, Rocco decide di dedicarsi alla regia, girando il suo primo film campione d’incassi Basilicata coast to coast, nel 2015. Nel 2019 interpreta il Gatto nel Pinocchio di Matteo Garrone.

La vita privata

L’attore ha divorziato da pochi anni dalla compagna, una delle scenografe che ha partecipato spesso alle sue pellicole originaria della svizzera. I due hanno avuto un bambino.

“Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però.”