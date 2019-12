Paura in crociera: due navi si scontrano al porto – VIDEO

Attimi di panico per i passeggeri di due diverse navi da crociera: nel porto di Cozumel le due imbarcazioni sono andate a scontrarsi.

La nave da crociera Carnival Glory stava attraccando nel porto di Cozumel in Messico, quando durante la manovra si è scontrata con la Carnival Legend, che stava abbandonando il porto messicano. Un passeggero è rimasto ferito in seguito alla collisione delle due navi. pic.twitter.com/tIywr2CD2d — Tweet News (@tweetnewsit) 20 dicembre 2019

La crociera è sinonimo di relax e divertimento, un viaggio lungo in cui si ha la possibilità di visitare spiagge e posti incantevoli che altrimenti molti non potrebbero raggiungere. Relax non è esattamente lo stato in cui si sono trovati i passeggeri della Carnival Glory e della Carnival Legend poche ore fa. La prima imbarcazione stava per attraccare nel porto di Cozumel (Messico), ma nella manovra qualcosa non è andato come sperato. La nave da crociera è andata a colpire la sorella minore già ormeggiata ed in procinto di ripartire.

Al momento non ci sono molte informazioni sull’incidente, ma dalle prime risulta che uno dei passeggeri è rimasto ferito a causa dell’impatto. Sull’accaduto ovviamente stanno investigando sia le autorità locali che la compagnia, per capire cosa sia effettivamente successo.

