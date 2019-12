Messina, giallo in ospedale: trovato uomo morto, lo cercavano da giorni

Giallo in ospedale a Messina: trovato un uomo morto, è il cadavere di un anziano scomparso, lo cercavano da circa cinque giorni.

Un drammatico ritrovamento è stato effettuato all’ospedale di Messina, nelle scorse ore. Un uomo, i cui familiari avevano denunciato la scomparsa nei giorni scorsi, è stato rinvenuto cadavere nel policlinico della Città sullo Stretto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. In un bagno si trovava il cadavere dell’uomo. La vicenda ha i contorni del giallo.

La morte di un uomo all’ospedale di Messina: è giallo

A quanto pare, infatti, l’uomo – un anziano della zona – aveva fatto perdere le sue tracce da almeno 5 giorni. Non è però chiaro perché si trovasse in ospedale. Sembra infatti che la vittima non fosse ricoverata presso la struttura sanitaria, né erano prenotate a suo nome visite o altre prestazioni, né aveva in alcun modo richiesto assistenza. In ogni caso, il luogo dove è stato rinvenuto cadavere l’uomo è accessibile al pubblico.

La salma è stata messa a disposizione dei familiari, questa lascia percepire che si sia trattato di un decesso avvenuto per cause naturali. Sono comunque in corso degli accertamenti per capire come sia possibile quanto avvenuto. Intanto, alla famiglia dell’uomo è arrivato il cordoglio dei vertici ospedalieri.

