Chi è Massimo Ceccherini | storia, età, moglie, vita privata e carriera dell’attore toscano diventato noto grazie ai film di Leonardo Pieraccioni.

Attore, regista, comico e sceneggiatore. Massimo Ceccherini è un professionista del mondo dello spettacolo a tutto tondo, anche se deve principalmente la sua notorietà alle interpretazioni di alcune memorabili pellicole della commedia italiana degli ultimi anni. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Massimo Ceccherini

Massimo Ceccherini è nato a Firenze, il 23 maggio 1965. Figlio di un imbianchino, sembrava destinato alla professione paterna, ma non ha saputo resistere all’attrazione del mondo dello spettacolo. Ha debuttato in televisione partecipando a La corrida di Corrado, portando avanti poi per anni la carriera di cabarettista a fianco dell’amico Alessandro Paci. Il pubblico televisivo inizia a conoscerlo soprattutto verso la metà degli anni 90, nel programma cabarettistico di Videomusic (poi TMC 2) Aria fresca, presentato da un giovanissimo Carlo Conti.

Nel 1990 il debutto come attore in Benvenuti in casa Gori del regista Alessandro Benvenuti, col quale l’anno successivo gira anche la pellicola Zitti e mosca. Nel 1994, al fianco di Paolo Villaggio, recita in Cari fottutissimi amici diretto da Mario Monicelli. Ma il successo popolare arriva con la collaborazione con l’amico Leonardo Pieraccioni: Massimo Ceccherini partecipa a tutti i suoi film, tranne Il pesce innamorato, Il paradiso all’improvviso e Finalmente la felicità (negli ultimi due appare comunque in brevi camei).

In seguito Massimo Ceccherini si è cimentato come regista e sceneggiatore di tre film: Faccia di Picasso, Lucignolo, La mia vita a stelle e strisce, dei quali è anche protagonista. Un quarto film, La brutta copia, girato e terminato nel 2002, fece del spese del brutto dissesto finanziario del suo produttore, Vittorio Cecchi Gori, e uscì solo 11 anni dopo in versione direct-to-video sul canale Sky Cinema Comedy. Nel 1998, inoltre, Ceccherini ha proposto una personale rivisitazione della favola di Pinocchio con Fermi tutti questo è uno spettacolo, Pinocchio, insieme ad Alessandro Paci e Carlo Monni; nel 2001 ha condotto con Raffaella Carrà, Enrico Papi e Megan Gale il Festival di Sanremo e nel 2005, per una sola puntata, Striscia la notizia assieme a Pieraccioni.

Per il resto, nel 2006 Massimo Ceccherini ha partecipato come concorrente alla quarta edizione del reality show L’isola dei famosi – Honduras, ma è stato escluso per aver pronunciato una bestemmia in diretta. Nello stesso periodo ha ripreso la carriera teatrale, partecipando a vari spettacoli tra i quali la tournée di Quei bravi ragazzi con Alessandro Paci. Dal 30 gennaio 2017 ha fatto nuovamente parte del cast de L’Isola dei Famosi, 12° edizione, ma dopo 23 giorni ha deciso di ritirarsi per via di una litigata con Raz Degan e Moreno (secondo cui il modello israeliano avrebbe insultato pesantemente la moglie di Massimo, Elena Labate).

