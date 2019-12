Conosciamo meglio la storia di Mario Fargetta: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del disc jockey e regista radiofonico

Mario Fargetta nasce a Lissone il 19 luglio 1962. Originario della provincia di Enna, comincia a fare il disc jockey durante la sua adolescenza. All’età di 14 anni continua gli studi informatici e lavora come tappezziere. Poi vince un concorso per dj nel 1980 lavorando così per un breve periodo nella radio Super Antenna di Monza alternandosi anche con la carriera calcistica. Inizia a lavorare a Radio Deejay grazie alla proposta dell’amico Linus: dal 1988 si occupa del mixaggio musicale delle due trasmissioni di Albertino, il Deejay Time e la Deejay Parade. Poi si esibisce alla consolle di Deejay anche nei programmi Mixing 4 You e The Original Megamix, dove si alterna col dj Molella.

Produce il suo primo disco negli studi della Media Records nel 1992: The Music is Movin. Poi ci sarà il singolo cantato da Ann Marie Smith, Music. Tra gli altri successi nelle classifiche dance italiane ci sono Your Love (1993), This Time (1994), Midnight (1995). Nel 1997 si ritrova con Albertino al programma televisivo Volevo Salutare.

Dal 2001 produce alcune canzoni house-dance, come I will rise again (2001), Good Times (2002) e People On The Beat (2003). Dopo due anni diventa proprietario di tre etichette dance: la Hands Up, la My Life e la Whim. Poi prende lo pseudonimo di “Get Far” realizzando così remix di brani di altri artisti. Nel 2006 pubblica il brano Shining Star, cantato da Sagi Rei con il brano tra i più ballati nelle discoteche di tutto il mondo.

Nella primavera del 2008, nuovamente in collaborazione con Sagi Rei, realizza un nuovo singolo, All I Need. Nel giugno 2009, presenta il brano, The Radio. Nel 2011 è uscito The Champions of the World. Partecipa a Sanremo 2012 dirigendo nella 4ª serata il brano Respirare, cantato da Loredana Bertè e Gigi D’Alessio, eseguito in versione dance. Nel 2015 torna a Radio Deejay come regista del programma Albertino Everyday e dal 2016 della storica classifica dance della radio la Deejay Parade.

Chi è Mario Fargetta: vita privata del dj

Mario Fargetta e Federica Panicucci si sono conosciuti in radio nel 1996 e si sono sposati dando alla luce i due figli Sofia e Mattia. Il divorzio è arrivato nel 2015. Nella sua vita ha avuto diversi flirt con un bacio appassionato scambio con Patrizia Cavaliere, in arte Lady Trisha, cantante ed ex amante di Stefano Bettarini. Su Instagram può vantare circa 76mila follower pubblicando diversi scatti riguardante la sua vita privata.