Lorella Cuccarini, tumore alla tiroide: la confessione, “la vita in frantumi”

La conduttrice Lorella Cuccarini qualche tempo fa ha parlato del suo grave problema di salute, il tumore alla tiroide affrontato con grande forza e il supporto di tutta la sua famiglia.

Lorella Cuccarini qualche tempo fa è stata ospite del lunedì di Vieni da me, la trasmissione condotta da Caterina Balivo. La nota showgirl aveva parlato del tumore alla tiroide: “Una visione della vita che va in frantumi… Da allora vivo senza tiroide”, ha spiegato in un’intervista parlando dell’intervento subito ormai 17 anni fa.

In prima linea nella lotta alla sclerosi multipla

Da 25 anni, Lorella Cuccarini è testimonial dell’associazione ‘Trenta ore per la vita’, nata come maratona televisiva e ora in prima linea nella lotta alla sclerosi multipla: “Con Aism in questi anni abbiamo realizzato insieme 338 progetti, ma la cosa più bella è che nel 1994 abbiamo sfruttato 30 ore di televisione per fa conoscere al grande pubblico la sclerosi multipla una malattia allora ancora poco conosciuta. Oggi dopo 25 anni possiamo vedere come l’Aism abbia fatto tanti passi avanti e anche noi di Trenta Ore siamo cresciuti”.

Ha proseguito ancora: “Ancora oggi solo l’8% degli italiani sa che la Sm è una malattia che colpisce soprattutto le donne e in un periodo della loro vita che dovrebbe essere quello più bello tra i 20 e i 40 anni, quando una donna si avvicina al lavoro, costruisce il suo futuro e desidera avere un figlio ed è proprio alle mamme e alle future mamme che si rivolge il nostro progetto”. Sottolinea Lorella Cuccarini: “La sclerosi multipla non è contagiosa, ma ferisce tutta la famiglia”. L’obiettivo dunque è di parlare di mamme e sclerosi multipla: lo farà da oggi sulle reti Rai e poi dal 4 al 17 marzo su La7, infine dall’8 al 10 marzo alla Gardensia di Aism.