Inter Genoa: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni

Si gioca l’anticipo della 17esima giornata della serie A TIM tra Inter e Genoa: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 21 dicembre 2019, alle ore 18.00, il primo anticipo del sabato della 17esima giornata tra Inter e Genoa. Le due squadre scendono in campo con prospettive diverse: da una parte i nerazzurri devono vincere per riacciuffare la Juventus in vetta, dall’altra i liguri hanno bisogno di punti per provare a uscire dalla zona retrocessione.

Inter Genoa: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport 251 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sfida numero 105 in Serie A tra Inter e Genoa: 53 le vittorie nerazzurre contro le 22 del Genoa, il risultato più consueto è invece la vittoria dell’Inter per uno a zero, che si è concretizzata ben 12 volte, l’ultima nel 2017. In quell’occasione, determinante fu Danilo D’Ambrosio. Lo scorso anno, i nerazzurri hanno vinto entrambe le sfide coi liguri, segnando nove gol senza subirne. Il pareggio manca da maggio 2013. Le ultime sei partite a San Siro sono terminate con la vittoria della squadra di casa.

Inter Genoa, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Per la squadra di Conte, emergenza continua: agli indisponibili, Sensi e Barella su tutti, si aggiungono gli squalificati Brozovic e Lautaro Martinez. Impiego dal primo minuto per Sebastiano Esposito. Queste le formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku. Allenatore: Conte

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Ankersen; Agudelo, Pinamonti. Allenatore: Thiago Motta